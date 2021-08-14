عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر بشرية ومادية للحوثيين في جبهتي رحبة والخنجر

السبت 14 أغسطس 2021

الخليج 365

تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب غربي محافظة مأرب.



وأفاد المركز الإعلامي للجيش بأن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها.

ونقل موقع الجيش الوطني عن العميد هادي شلفط قوله إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال المحافظة، واستهدفتها.

وأوضح شلفط أن المجموعة الحوثية وقعت في فخ الكمين الذي نصبه لها أبطال الجيش، وتكبّدت عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر في العتاد.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كان لها دور بارز في المعارك حيث استهدفت تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.