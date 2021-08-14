إب.. وفاة امرأة وفقدان طفل جراء سيول الأمطار في "ذي السفال"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفت امرأة، وفُقِدَ طفل، اليوم الجمعة، نتيجة سيول الأمطار، التي جرفت سيارة كان على متنها عدد من النساء والأطفال، في مديرية ذي السفال، جنوب مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن سيول الأمطار التي هطلت عصر اليوم الجمعة، أدت إلى جرف سيارة، كان على متنها عدد من النساء والأطفال، ما أدى إلى وفاة امرأة وفقدان طفل، في منطقة الجعاشن".

وأوضحت المصادر، "أن السيول الغزيرة جرفت السيارة، التي كانت تمر من الطريق الذي يمتد في وسط سائلة الجعاشن، حيث تمكن الأهالي من انقاذ بقية الركاب الذين كانوا على متنها".



وأرجعت المصادر السبب "في هذه الحوادث التي تتكرر عادة مع هطول الأمطار، إلى عدم وجود عبارات تقوم بإخراج سيول الأمطار، وجسور، الأمر الذي أدى إلى تكرار هذه الحوادث المأساوية، كون الطريق نفسها هي السائلة التي تمر منها السيول".

