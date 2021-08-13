شكرا لبحثكم عن خبر أهالي أحياء الهاشمي يناشدون محافظ عدن لإنقاذهم من تكدس أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

شكا أهالي احياء الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان تكدس مخلفات القمامة المتكدسة ومياه الصرف الصحي حيث لم يتم رفعها القمامة أو شفط مياه الصرف حتى كتابة هذا الخبر.

و أعرب المواطنون عن أستغرابهم من هذا الأهمال المتعمد من قبل السلطة المحلية وصندوق النظافة وتحسين المدينة بالرغم من أن هذه المنطقة تعد أكثر الاحياء رفداً للمديرية بالضرائب والاموال لنشاطها التجاري وأحتواها على عدد من الاسواق التجارية والشعبية الهامة.

و قال مواطنون : "في الوقت الذي تعلن فيه السلطة المحلية بالمديرية عن تحقيقها الأيراد الأضخم بين مديريات العاصمة وبشكل تاريخي نلاحظ عدم تحسن في مستوى الخدمات العامة كالنظافة بل علي العكس نجد تدني ملموس".

و عبر المواطنون عن تخوفهم من أن تكدس القمامة في تلك الأماكن قد يحولها الى ما يشبه مكبات للمخلفات في قلب هذه المنطقة الحيوية، مضيفين بإن ذلك سيؤدي الى زيادة تفشي الأمراض والاوبئة في المديرية.

و ناشد الأهالي محافظ محافظة عدن الأستاذ احمد حامد لملس بإعطاء توجيهاته للجهات المختصة برفع مخلفات القمامة وبصورة عاجلة، متمنياً للمحافظ النجاح في مهامه رغم الصعوبات التي يواجهها في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة.