الداخلية تعلن ضبط شخصين يتداولان عملة أجنبية مزورة في "تريم" بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، يوم الخميس، القبض على عصابة تعمل على تداول وترويج عملات أجنبية مزورة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وأفاد موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني في شرطة مديرية تريم قوله، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين أثناء قيامهما بتداول العملات المزيفة وترويجها بعد رصد تحركاتهما والوصول إلى معلومات تفيد بمحاولاتهما تصريف العملة الأجنبية المزورة في إحدى محلات المفروشات بمديرية تريم.



وأوضح المصدر، أن يقظة رجال البحث والتحري بالمديرية مكنتهم من القبض على أفراد العصابة التي تتراوح أعمارهم ما بين (35 - 42) عاما من أهالي مديرية القطن حال استقلالهم سيارة خاصة بهم وبحوزتهم مبالغ مالية بعملات أجنبية من الريالات السعودية فئة خمسمائة ريال بمبلغ إجمالي 11 ألف و500 ريال سعودي.



ولفت إلى اعتراف المتهمين أثناء التحقيقات باستخدام العملة المزيفة المضبوطة وترويجها على أصحاب المحلات التجارية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ورفع ملف القضية لنيابة الأموال العامة والتي أمرت بحبسهم على ذمة القضية.



وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية والشرطوية بوادي حضرموت والصحراء لن تألو جهدا من أجل تعزيز جوانب الأمن والاستقرار والعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تزيف العملات النقدية والاتجار فيها.



