تعز.. إصابة 4 مواطنين برصاص مسلح والشرطة تلقي القبض على الجاني

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة مواطنين، اليوم الجمعة، برصاص مسلح وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "خلافا نشب بين مواطنين ومسلح على أسطوانات غاز في المدينة القديمة".



وأضافت أن المسلح أطلق النار، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين.



بدورها، أعلنت شرطة تعز أنها تمكنت من ضبط المدعو ( ف . ع . أ ) المتهم في حادثة إطلاق النار في المدينة القديمة.



وأضافت أنه في بيان مقتضب أنه "تم ضبط سلاحه وتحريزه وإيداع المتهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهة الاختصاص".



وتشهد مدينة تعز منذ أسابيع أزمة خانقة في الغاز المنزلي، وسط اتهامات متبادلة بين شركة الغاز ووكلائها بالوقوف وراء الأزمة وبيع حصة المدينة من الغاز.

