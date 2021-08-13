صحيفة: مليشيا الحوثي تختلق أزمة مياه في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 أغسطس 2021

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن تعطيش مليشيا الحوثي الإرهابية السكان في صنعاء بخفض حاد في إمدادات مياه الشرب منذ أسابيع.



ونوهت في تقرير نشرته اليوم الجمعة، بأن مؤسسة المياه التي تديرها المليشيا المدعومة من إيران تقطع المياه بالتزامن مع حملة جباية طالت ثلاث مدن كمرحلة أولى بزيادة سعرية على فواتير المياه وصلت إلى 300 ألف ريال يمني.

وأشارت الصحيفة - نقلا عن مصاردها - إلى معاناة السكان في صنعاء جراء انقطاع المياه، والارتفاع الهائل في أسعار صهاريج المياه المنقولة للمنازل بنسبة تصل إلى أكثر من 60 %.