مدير شرطة مأرب: 93% نسبة ضبط الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد يحيى حُميد، أن نسبة ضبط الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 93%.

ولفت في حوار أجرته معه صحيفة “26 سبتمبر”، اليوم الخميس، إلى أن الشرطة في المحافظة عملت خططاً متطورة وحديثة تتناسب مع التطورات الميدانية وتواكب وضع المرحلة الراهنة.

وقال العميد حميد، "إن النجاحات الأمنية في المحافظة بفضل احترافية قادة وضباط وأفراد الوحدات الأمنية في شرطة المحافظة، وكذلك بتعاون المواطنين من أبناء مأرب الشرفاء الذين وقفوا دائماً إلى صف الدولة وأجهزتها الأمنية وقدموا تضحيات كبيرة وجسيمة في سبيل التصدي لكل المشاريع التخريبية والانقلابية".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط الكثير من عمليات التهريب التي كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، ومنها شحنات الحشيش المخدر والأسلحة والمواد الممنوعة المستخدمة في تصنيع الطيران المسير المفخخ، وكذلك ضبط عمليات تهريب للعملة المزورة التي تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ضبطت العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت تعمل لصالح المليشيا الانقلابية، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين والنازحين.. مشيدا باليقظة العالية لرجال الأمن والقدرات والمهارات الاحترافية التي يتمتعون بها.

كما أكد أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في معركة وطنية جمهورية واحدة وأوضح أن “مستوى التنسيق والتعاون أكثر من ممتاز، ونحن نؤدي مهاماً تكاملية كلا بحسب تخصصه ومجاله”.