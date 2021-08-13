سالت الدماء من رأسه.. - تعرض رئيس جامعة إب الدكتور "المنصوب" للاعتداء الجسدي وسط المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض أكاديمي يمني، الخميس، للاعتداء الجسدي وسط مدينة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "شخصا على متن دراجة نارية اعترض رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب في شارع تعز وسط المدينة وقذفه بحجر في رأسه حتى سالت الدماء، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى".



وأشارت إلى أن ذلك الشخص، كان قد هاجم الدكتور المنصوب بألفاظ بذيئة قبل أن يرميه بحجر ويفر هاربا.



يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من تعرض أستاذ البيئة المشارك بجامعة إب، الدكتور عبدالله الذيباني، للاعتداء من قبل عصابة مسلحة في أحد الأحياء بمنطقة "جبل ربي".



والأسبوع الماضي، اغتال مسلحون أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة صنعاء، الدكتور محمد نعيم، في شارع تونس وسط العاصمة المحتلة من قبل ميليشيات الحوثي.



وعقب الجريمة، قالت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء في بيان لها، إن "عصابة مسلحة استهدفت خيرة الكوادر الأكاديمية".



واعتبرت النقابة، أن جريمة اغتيال الدكتور "نعيم" تمثل انعكاساً بائساً لوضع المواطن اليمني الذي لم يعد يأمن على نفسه في ظل الانفلات الأمني وانتشار المظاهر المسلحة في المدن دون رادع أو وجود رغبة لدى السلطات الحاكمة لمعالجتها والقضاء عليها.



وحملت النقابة (الحوثيين) "كافة المسئولية في كشف ما توصلت إليه نتائج التحقيق في هذه القضية للرأي العام بصورة شفافة وعدم التهاون في ذلك، كما حدث في مثيلاتها من الجرائم التي راح ضحيتها عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة".





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