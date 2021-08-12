عشرات القتلى والجرحى من المليشيا بنيران الجيش الوطني شمال الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة مصرعهم، اليوم الخميس، في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي محافظة الجوف، إثر استهدافهم من قبل أبطال الجيش الوطني.



وأوضح القائد الميداني في الجيش الوطني العميد هادي شلفط في تصريحات وفقا لـ (سبتمبر نت) "أن المجموعة الحوثية التي كانت تحاول التسلل، وجدت نفسها في كمين محكم، نصبه لها أبطال الجيش، مطبقين عليها الحصار من كل الاتجاهات".

وأضاف العميد شلفط "أن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا تلك العناصر المتسللة، وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، وكبدوها خسائر كبيرة في عدتها وعتادها".

ولفت إلى أن المليشيا حاولت أكثر من مرة أن تستعيد المواقع التي خسرتها في الأيام الماضية، إلا أن محاولتها تبوء بالفشل الذريع أمام عزيمة وإصرار قوات الجيش..مشيداً بدور مقاتلات التحالف العربي وغاراتها الجوية المركزة التي نفذتها في معركة اليوم، واستهدافها لتعزيزات وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.