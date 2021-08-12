السعدي يشدد على أهمية كشف المنظمات الدولية عرقلة مليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، على أهمية كشف المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية، من عرقلة للمساعدات الإنسانية بما في ذلك نهب المساعدات وتحويل وجهتها بعيداً عن مستحقيها.



وقال السفير السعدي خلال استقباله، اليوم، في نيويورك الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن ومنسق الشؤون الإغاثية ويليام دايفد جريسلي " أن استمرار هجوم المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، على محافظة مأرب، يعرض ملايين المدنيين والنازحين، للمزيد من المعاناة الإنسانية، ويفرض عليهم النزوح مجدداً بسبب القصف الحوثي الذي طال مخيماتهم".. لافتا إلى الأوضاع الكارثية التي نتجت عن استمرار حصار الميليشيا الحوثية لمحافظ تعز لأكثر من ستة أعوام.

واضاف السفير السعدي" إن آثار الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني، إضافة الى انتشار جائحة فيروس كورونا، قد فاقم من المعاناة الإنسانية، حيث يحتاج أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين للحماية والمساعدة، بالإضافة إلى ما يسببه انعدام الأمن الغذائي من عواقب وخيمة، على الجيل الحالي والاجيال القادمة".

وطالب السفير السعدي، المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في اليمن، إلى التحرك لوضع مجلس الأمن في صورة هذه الأوضاع، وممارسة مزيداً من الضغط على المليشيا الحوثية لإنهاء تصعيدها العسكري ووقف انتهاكاتها والسماح بوصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد السعدي، أهمية دمج أولويات التنمية والاحتياجات في التدخلات الإنسانية بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم العملة الوطنية، من خلال تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني.

من جانبه أشاد المسؤول الأممي، بالتعاون الذي تبديه الحكومة اليمنية، في تذليل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية..لافتاً إلى أن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، قد وسعت تواجدها في محافظة مأرب، بالإضافة إلى مناطق واسعة من الساحل الغربي..مؤكداً أن وقف الهجمات الحوثية هي ضرورة قصوى لحماية المدنيين ولتمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى المحتاجين وإنقاذ المزيد من الأرواح.