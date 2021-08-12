اختتام دورة التمريض والإسعاف المتقدم للشُعب الطبية في المناطق العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

اختتمت دائرة الخدمات الطبية العسكرية ومعهد 14 أكتوبر الصحي، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي (التمريض والاسعاف المتقدم) لمنتسبي الشعب الطبية في المناطق العسكرية.



وأشاد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، بالجهود التي تقوم بها دائرة الخدمات الطبية في تأهيل العاملين بمجال الطب..مؤكداً اهتمام دائرة التدريب بتأهيل الكوادر الطبية في مختلف المجالات، لما من شأنه تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية لأبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية.

من جانبه، اوضح نائب مدير دائرة الخدمات الطبية الدكتور العميد محمد عيسى،أن هذه الدورة هي بمثابة برنامج تدريبي متقدم لتقديم كافة الخدمات الطبية لعلاج الجرحى والمرضى العسكريين والمدنيين وأسر منتسبي القوات المسلحة..مؤكداً أهمّية الرسالة والمهمة الملقاة على عاتق الكوادر الطبية..مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتطبيق ما تلقوه من خبرات ومهارات في الميدان.

إلى ذلك، أشار العقيد مجاهد البحري رئيس شعبة التخطيط في الدائرة، إلى أن دائرة الخدمات الطبية لديها الكثير من البرامج والدورات المهمة التي من شأنها تحقيق النهوض بالعمل الصحي خدمة للمقاتل في الجبهات وتقديم كافة الدعم الطبي المتقدم في هذا الجانب.

وفي ختام الحفل، الذي حضره مدير المستشفى العسكري العميد أحمد دهمس، وعدد من القيادات العسكرية، تم تكريم المشاركين في الدورة بشهادات تقديرية.