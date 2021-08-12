الوزير عرمان يبحث مع البعثة الدولية للصليب الأحمر سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بياتريس اوكسلي ، ونائب منسق قسم الحماية في اللجنة فرانشيسكا برامبيلا، و منسق رئيس البعثة بهاء السلامي، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال حقوق الانسان.



واشاد الوزير عرمان ، بالجهود الانسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر..مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق المشترك ومضاعفة الجهود مع كل المنظمات الدولية للمساهمة في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها عبر تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة الى تأهيل وبناء القدرات للعاملين في مجال حقوق الانسان..مشيراً الى ان المرحلة الراهنة تتطلب تظافر الجهود ومضاعفتها لمواجهة التحديات الانسانية وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني.

من جانبها، أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، على اهمية التعاون المشترك بين المنظمة والوزارة..مؤكدة تقديم الدعم اللازم في الجوانب الانسانية التي تتعلق ببناء القدرات وتأهيل كوادر الوزارة.