الجيش الوطني يكبد المليشيات الحوثية خسائر في العتاد والأرواح في جبهة ماس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ماس شمال غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن الهجوم الحوثي استهدف أحد المواقع العسكرية في قطاع اليعرف"..مؤكداً أن أبطال الجيش أفشلوه في لحظاته الأولى وأجبروا عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير طقم ومصرع جميع من كانوا على متنه".