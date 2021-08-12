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الجيش الوطني يكبد المليشيات الحوثية خسائر في العتاد والأرواح في جبهة ماس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

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كسرت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ماس شمال غرب محافظة مأرب.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن الهجوم الحوثي استهدف أحد المواقع العسكرية في قطاع اليعرف"..مؤكداً أن أبطال الجيش أفشلوه في لحظاته الأولى وأجبروا عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.

 

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير طقم ومصرع جميع من كانوا على متنه".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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