اختتام فعاليات وانشطة البرامج الصيفية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت بمحافظة مأرب، اليوم، فعاليات المخيمات الصيفية التي نظمتها السلطة المحلية بالمحافظة، لطلاب وطالبات المدارس في مختلف المديريات.



وتضمنت المخيمات الصيفية التي نظمت على مدى 12 يوماً، العديد من البرامج والانشطة التربوية والدينية والرياضية والترفيهية والحرف اليدوية بهدف صقل مهارات الطلاب والطالبات المشاركين وتزويدهم بالمعارف والمعلومات التي تنمي قدراتهم.

وفي حفل الاختتام الذي حضره وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، ووكيل وزارة الشباب والرياضة منير اللمع، جرى تكريم المراكز المشاركة في المخيم والمبرزين في مختلف الانشطة والبرامج.

كما طاف الباكري واللمع، بالمعرض المصاحب لفعالية الاختتام واطلعا على محتوياته من مخرجات المشاركين في المراكز الصيفية من لوحات فنية وانشطة رياضية واشغال يدوية.