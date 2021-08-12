كتلة التعليم تناقش ترتيبات العام الدراسي الجديد واحتياجات القطاع التعليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع لكتلة التعليم بوزارة التربية والتعليم برئاسة نائب الوزير الدكتور علي العباب، اليوم، الترتيبات والاستعدادات الخاصة بحملة العودة للمدرسة، وتنسيق الجهود وحشد ومناصرة العملية التعليمية في اليمن.



واستعرض نائب الوزير الوضع التعليمي والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2022م والاحتياجات الملحة في قطاع التعليم من الحقيبة المدرسية والكتاب المدرسي وحوافز المعلمين ..منوهاً بتردي الوضع المعيشي للمعلم وضرورة طرح حلول عاجلة لاستقرار العملية التعليمة.

وقدم رئيس المكتب الفني بالوزارة عبد الله عثمان، عبر الاتصال المرئي، تقريراً شاملاً عن الاحتياجات الملحة للعملية التعليمية والمشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم التربوي في اليمن وابرزها الطلاب المتسربين والعجز في الكادر التعليمي وكمية العجز في الكتاب المدرسي والمعلمين النازحين.

وكلف الاجتماع، الكتلة الوطنية بأعداد مصفوفة باحتياجات قطاع التعليم على مستوى المديريات والمحافظات ونوعية الاحتياج والتدخل والاعداد المستهدفة من الدعم، في اطار الحشد والمناصرة لحملة العودة للمدرسة للعام 2021م – 2022م.