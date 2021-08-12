الأرصاد يطلق تحذيرات مهمة للمواطنين في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الخميس، تحذيراً هاماً للمواطنين في 19 محافظة يمنية بخصوص عدم استقرار الطقس.



وقال المركز إن حالة عدم استقرار الطقس، وهطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة، ستستمر خلال الساعات القادمة في محافظات تعز، لحج، ذمار، اب، الضالع، الحديدة،أبين، شبوة، صنعاء، المحويت، الجوف، مارب، المهرة، عدن، حضرموت، عمران، حجة، البيضاء وصعدة.

ودعا المركز المواطنين في هذه المحافظات إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ احتياطات السالمة من السيول الجارفة والانهيارات الصخرية.

وحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار المتوقعة والسحب المنخفضة والضباب.

وتشهد معظم المحافظات منذ حوالي ثلاثة أسابيع، أمطارا غزيرة وسيول جارفة، على وقع تأثير منخفض جوي القادم من بحر العرب.