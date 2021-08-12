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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المبعوث الاميركي يناقش مع السفير العماني لدى الولايات المتحدة مستجدات الملف اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ متابعات
التقى المبعوث الاميركي "تيم ليندركينج" بالسفير العماني لدى الولايات المتحدة موسى حمدان الطائي للبحث في مستجدات الملف اليمني.
وقالت الخارجية الاميركية، إن ليندركينج أشاد بالالتزام العماني بجهود "حل فوري ودائم للصراع في اليمن".
كما رحب بالحوار المستمر "حول كيفية إنهاء القتال وتقديم الإغاثة التي يحتاج إليها الشعب اليمني بشدة"