وفاة وإصابة 32 امرأة بصاعقة رعدية في محافظة ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تحول حفل زفاف، يوم أمس الأربعاء، إلى مأساة وفاجعة في محافظة ذمار جنوب صنعاء وسط اليمن، بسبب صاعقة رعدية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر محلي قوله إن صاعقة ضربت منزلاً يحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرق ذمار.

وبحسب المصدر، أسفر الحادث عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات حالة إحداهن خطيرة جرى نقلهن إلى إحدى مستشفيات مدينة ذمار، وفقاً للوكالة.

وأضاف أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

والجمعة الماضية، تسببت صاعقة رعدية في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم خطيرة أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

وتشهد غالبية المحافظات اليمنية أمطاراً غزيرة وفيضانات وعواصف رعدية أثرت على 28 ألف شخص على الأقل، وتسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنازل ومخيمات اللجوء، وفقاً للأمم المتحدة