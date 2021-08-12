وزارة الصحة تطلب دعما صينيا لمواجهة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

طلب وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها، قاسم بحيبح اليوم الخميس، دعما صينيا لجهود مواجهة وباء فيروس كورونا، مع تعثر وصول مزيد اللقاحات الى البلد الذي لايعمل سوى بنصف طاقة نظامه الصحي.



وأكد بحيبح للسفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، ان بلاده لا تزال بحاجة إلى مزيد الدعم لمواجهة وباء فيروس كورونا بالحصول على اللقاحات اللازمة، "وتدريب الفرق الطبية اليمنية في مراكز العزل، و التخصصات المهمة للنهوض بالقطاع الصحي".

وأعرب بحيبح ايضا عن تطلع وزارته إلى عودة الفرق الطبية الصينية التي كانت متواجدة قبل "الانقلاب الحوثي والحرب، للعمل بالمناطق المحررة" حد تعبيره.

من جانبه، ابدى السفير الصيني، استعداد بلاده تقديم مزيد المساعدات والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي اليمني.

وقال ان الصين ستدعم اليمن ايضا "في المحافل الدولية للتأكيد على ضرورة مساعدتها وتقديم مزيد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وكان وزير الصحة اليمني، اعلن ضمنيا تأخر وصول اللقاحات المقررة لليمن في موعدها المحدد.

وقال ان وزارته تبذل "كل جهودها لتوفير لقاحات كورونا ونتواصل بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين لسرعة ايصالها، لكن الضغط العالمي على طلب اللقاحات كان سبب تأخيرها".

اضاف: "ان شاء الله خلال اسبوعين تصل الدفعة الاولى من لقاح جونسون اند جونسون وبعدها الدفعة الثانية من لقاح استرازينكا".