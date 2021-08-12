شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (20) حالة إصابة مؤكدة، على النحو التالي:



(7) حضرموت

(5) تعز

(4) مأرب

(2) الضالع

(1) لحج

(1) سقطرى

وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (28) حالة شفاء، في عدن وشبوة.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة في تعز ومأرب وحضرموت، بينما تم إجراء (3214) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7233) منها (1395) وفاة و(4438) تعافي