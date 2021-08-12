مواطن بأبين يعثر على قطع أثرية يعود تاريخها إلى العصر الحميري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ أبين

عثر مواطن غرب محافظة أبين على بعض القطع الأثرية التاريخية القديمة يعود تاريخها للعصر الحميري.



وقال سكان محليون إن مواطناً يمتهن رعي الأغنام عثر في أحد الجبال المهجورة بالقرب من منطقة يرامس على القطع الأثرية بالقرب من البيوت القديمة والمندثرة تحت الركام في المنطقة.

القطع الأثرية منقوش عليها ختم لأحد الملوك الحميريين وعرش بلقيس، وكتابات ونقوش باللغة الحميرية.

ووفق السكان، فإنه عُرضت على المواطن مبالغ من المال مقابل القطع الأثرية لكنه رفض بيعها.

وتشتهر مناطق يرامس بالبيوت الأثرية القديمة في المحافظة، والتي يعود تاريخها إلى عهد الحميريين والعصر القديم