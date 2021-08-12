شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في الجوف يناقش ممارسات مليشيات الحوثي بحق العملية التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، مع مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور محمد صالح، ممارسات مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، بحق العملية التعليمية بمديريات المحافظة.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون برط عبدالله العنسي، وضم مدراء مكاتب التربية بالمديريات، تم استعراض حجم التدخلات المتعمدة من قبل مليشيات الحوثي لتطييف التعليم وفرض مناهج عنصرية.

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العملية التعليمة بالمحافظة..محملاً مليشيا الحوثي مسؤولية ما آلت اليه أوضاع العملية التعليمية في الجوف والتي تكشف سعيها الى تجهيل ابناء المحافظة.