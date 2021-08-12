لقاء في عدن يناقش فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع عدداً من مسؤولي شركات الهاتف النقال ورجال المال والاعمال فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وخدمة الانترنت.



وتطرق اللقاء، إلى وضع شبكات الهاتف النقال في المحافظات المحررة وأهمية تحسينها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين .

وفي اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال تأهيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات والانترنت في المناطق المحررة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع..مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الوزارة من خلال الاستثمار في هذا القطاع والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة في هذا الجانب .