لجنة طوارئ شبوة تناقش مواجهة الموجة الثالثة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة في اجتماعها، اليوم، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، احتمالات تعرض المحافظة لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة المساعدين ناصر القميشي، وفهد الطوسلي، تقارير الوضع الوبائي بالمحافظة، التي رصدت عدداً من الحالات المشتبه اصابتها بالفيروس ونتائج فحوصاتها الايجابية والسلبية، وحالات الوفيات الناجمة عنها.

وعبرت اللجنة عن مخاوفها من تصاعد المنحنى الوبائي بالمحافظة..مشددة على ضرورة تفعيل انشطة برامج الترصد والاستجابة السريعة في عموم المديريات..داعية كافة القطاعات بضرورة القيام بدورها في مواجهة الوباء وحماية المحافظة من مخاطره..مؤكدة على ضرورة الوفاء بالالتزامات لانشاء محطات اسطوانات الاوكسجين بالمحافظة عقب تعرض المحطة الوحيدة فيها للانفجار.