وكيل مأرب يبحث مع الاوتشا الاحتياجات الطارئة لابناء مديرية رحبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الاوتشا) في المحافظة سانتوس ازيكو، حشد المنظمات الانسانية للاستجابة السريعة والطارئة للاحتياجات الانسانية لسكان مديرية رحبة بعد تحريرها مؤخراً من المليشيات الحوثية.



وتطرق اللقاء، الى حصة ابناء المديرية من المساعدات الغذائية للمستفيدين من برنامج الغذاء العالمي وصرفها عبر السلطة المحلية والاحتياجات الملحة للنازحين من ابناء المديرية لمساعدتهم في العودة الطوعية الى منازلهم وديارهم.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية ومكتب (الأوتشا) بالمحافظة من اجل تفعيل دور المنظمات في التدخلات الانسانية العاجلة والطارئة والاستجابة للنداءات الانسانية للنازحين والمواطنين في المحافظة ومديرياتها، وجوانب القصور والخلل في اداء عدد من المنظمات الانسانية الدولية وتباطؤها في الاستجابة للنداءات الانسانية وتنفيذ مشاريعها الطارئة في المناطق المنكوبة او مخيمات النزوح التي تتعرض بين حين واخر لاضرار كبيرة اما بسبب استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل مليشيات الحوثي او بسبب الكوارث الطبيعية.

واكد الوكيل مفتاح، على اهمية الدور الفاعل لمكتب الاوتشا في المحافظة من اجل تصحيح عمل المنظمات الانسانية التابعة لمكتب الامم المتحدة وتدخلاتها الانسانية والاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة..مشدداً على ضرورة حيادية المنظمات الانسانية في اداء اعمالها.