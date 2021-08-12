شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة السياسات العلاجية للملاريا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، دورة تدريبية في مجال السياسة العلاجية لمرض الملاريا.



وحث نائب مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور نياز عبده سعيد، المشاركين إلى استلهام مفردات الدورة والتعاطي مع كل ما استجد في علاج حالات الملاريا وتطبيقها على الواقع.