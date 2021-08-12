انقطاع خدمة الانترنت عن محافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل انقطاع خدمة الانترنت لليوم الثاني على التوالي، عن محافظة مأرب، شرق اليمن، جراء عمل تخريبي.



وقال سكان محليون، إن خدمة الانترنت انقطعت عن محافظة مأرب، منذ يوم أمس، بسبب عمل تخريبي تعرض له كابل الألياف الضوئية في المهرة.



وهذا الانقطاع هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر، جراء عمليات التخريب التي تطالب كابل الخدمة.



وتعاني عدة محافظات شرقية من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات، وسط مطالبات شعبية للحكومة بتحرير مؤسسة الاتصالات من قبضة مليشيا الحوثي.

