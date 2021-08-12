وكيل شبوة يوجه بمعالجة مشاكل المعهد العالي للمعلمين ويفتتح مشروعا استثماريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، دعم السلطة المحلية، لتطوير المعهد العالي لتدريب المعلمين بالمحافظة ومعالجة التحديات التي يواجهها.



ووجه الوكيل خلال لقائه، اليوم، بعمادة المعهد، بمعالجة المشاكل الادارية والفنية في المعهد..مشدداً على أهمية تحسين جودة التعليم بما يلبي متطلبات العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة.

الى ذلك افتتح الوكيل لمروق، اليوم، سلسلة مطاعم القصر السياحية بمدينة عتق بتكلفة 500 مليون ريال.

وأشاد لمروق، بهذه المشاريع السياحية والتي تساهم في تطوير البنية التحتية للسياحة في المحافظة..مؤكداً دعم السلطة المحلية لكل المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاريعهم.