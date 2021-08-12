الوزير بحيبح يثمن دعم الصين للقطاع الصحي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، دعم الصين للقطاع الصحي في اليمن والذي أسهم في رفد هذا القطاع، لاسيما في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأشاد الوزير بحيبح، خلال لقاءه، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، بمستوى العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين ومواقف الصين الداعمة لليمن في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون المستقبلي، وحصول اليمن على المزيد من الدعم لقطاع الصحة الذي يواجه مشكلات واضرار كبيرة بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايراينا..منوهاً بالتجربة الصينية الرائدة في مواجهة جائحة كورونا ومساعدتها للعديد من الدول في هذا المجال.

وأشار وزير الصحة، الى أن اليمن لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدعم لمواجهة وباء فيروس كورونا من خلال اللقاحات اللازمة، وتدريب الفرق الطبية اليمنية في مراكز العزل، وتدريب الكفاءات الطبية في التخصصات المهمة للنهوض بالقطاع الصحي..معبراً عن تطلع الوزارة إلى عودة الفرق الطبية الصينية التي كانت متواجدة قبل الانقلاب الحوثي والحرب، للعمل في اليمن بالمناطق المحررة، وتقديمها الخدمات الصحية النوعية للمواطنين.

من جانبه، اكد السفير الصيني، ان بلاده ستعمل على تقديم المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي في اليمن..مشيراً الى ان الصين ستدعم اليمن في المحافل الدولية للتأكيد على ضرورة مساعدتها وتقديم المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتور عبدالرقيب الحيدري، والملحق الصحي في سفارة بلادنا بالرياض الدكتور محمد السعدي.