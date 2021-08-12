الوحيشي يناقش مع مسؤول روسي معالجة تأشيرات الطلاب الدارسين في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، مع مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالي والعلوم الروسية يوري فلانتينفيتش، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الثقافي.



واستعرض اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، قضايا الطلاب اليمنيين الدارسين في روسيا، ومنها متابعة تأشيرات طلاب منح التبادل الثقافي المرشحين للعام الجامعي 2020-2021م المقدمة من الحكومة الروسية للحكومة اليمنية، وكذا موضوع الطلاب المنتسبين في الجامعات الروسية الذين اجتازوا امتحاناتهم للعام الماضي بنجاح، وعلقوا بسبب جائحة فيروس كورونا وطلب منحهم تأشيرات دخول لاستكمال دراستهم.

كما ناقش اللقاء، تطوير التعاون الثقافي بما فيها زيادة منح التبادل الثقافي المقدمة من الحكومة الروسية للحكومة اليمنية للأعوام القادمة.

من جانبه اكد فلانتينفيتش، استعداد الجانب الروسي تذليل المعوقات التي تواجه الطلاب اليمنيين.

حضر اللقاء المستشار الثقافي في السفارة الدكتور انور الصبيحي، ومدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي الدكتور سالم الطاهري.