وزير الاعلام ومحافظ حضرموت يشهدان العرض العسكري لمنتسبي كلية الشرطة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شهد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، بمدينة المكلا، عرضاً عسكرياً لمنتسبي كلية الشرطة بحضرموت بقسميها العام والخاص.



وخلال العرض العسكري الذي بدأ بالنشيد الوطني وكلمة لمدير الكلية، القى الوزير الارياني كلمة لضباط المستقبل، نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته بزيارة حضرموت للإطلاع عن كثب على الإنجازات وتلمّس هموم المواطنين وتطلعاتهم..مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الكلية نموذجاً رائعاً، في إطار اهتمام فخامة الرئيس بحضرموت والإقليم الذي سيكون نموذجاً يحتذى به، كما نقل تحيات الحكومة ووزير الداخلية.

واشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة، إلى مراحل انشاء الكلية منذ صدور القرار لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بانشاء هذه الكلية "كلية الشرطة" ومراحل التأسيس في ظل ظروف صعبة ومعقدة..لافتا الى أن هذا المنجز تحقق بفضل الله وقرار الرئيس ودعم السلطة المحلية بحضرموت لعملية البناء والتأسيس..منوهاً بدور الكلية وجهود قيادتها وأعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبيها في تخريج حماة الوطن من الضباط، واستقبال الكلية للطلاب من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

وعبّر الارياني، عن خالص الشكر والامتنان لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم لتحرير المكلا وساحل حضرموت من التنظيمات الارهابية، والذي أسس لهذا الواقع الجديد والمشرق الذي تشهده حضرموت في كافة المجالات.

بدوره جدد محافظ حضرموت، الترحيب بالوزير الارياني والوفد المرافق له في حضرموت، وفي كلية الشرطة على وجه الخصوص، وحيّا المحافظ البحسني الطلاب على روحهم ومعنوياتهم العالية وانضباطهم في الجانب الأكاديمي والميداني..معبراً عن شكره لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أصدر قراراً بإنشاء كلية الشرطة والتي تحققت اليوم على ارض الواقع وستشهد في المستقبل تخرّج العديد من الضباط ليكونوا رافداً في تثبيت الامن والاستقرار والبناء والتنمية.

وطاف الوزير الارياني والمحافظ البحسني، بمباني وقاعات التدريس وسكن الطلاب بالكلية..متعرفين من عميد كلية الشرطة العميد الركن سالم الخنبشي، على مكونات المرحلة الثانية من المشروع الذي يتضمن المبنى الأكاديمي ومبنى إدارة الكلية وسكن الطلاب، ونسبة الإنجاز في المرحلة الثانية البالغة 97 بالمائة.