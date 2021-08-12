رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الصيني الجهود الرامية لتحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، التطورات على الساحة الوطنية وآخر المستجدات في مختلف المجالات، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود الرامية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.



وأشاد البركاني، بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وإسهامات الصين الكبيرة المقدمة لليمن في مختلف المجالات..مثمناً الدور الذي تلعبه الصين في دعم استقرار اليمن وما تبديه من حرص على وحدته وأمنه وسلامة أراضيه، ومواقفها الثابتة والداعمة للشعب اليمني منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر حتى اليوم، في الدفاع عن مستقبله وحياة أجياله في مواجهة تلك المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا.

وأعرب البركاني، عن تقديره للجهود التي يبذلها السفير الصيني، لتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة..مشيراً إلى تقدير القيادة السياسية اليمنية لكل المواقف الثابتة التي تبذلها الصين في مساندة ودعم الشعب اليمني في كل المواقف وفي مختلف الأصعدة.

واستعرض رئيس مجلس النواب، الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها ابناء الشعب اليمني جراء استمرار الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة، والحرب التي أشعلتها تلك العصابة الباغية..مؤكداً أن الحكومة تعكف على اتخاذ إجراءات واصلاحات شاملة في المجال الاقتصادي والذي يتطلب موقفاً داعماً من الأصدقاء في الصين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار البركاني، إلى أن السلام العادل هو هدف الشرعية، كما أنه هدف التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، رغم أن مليشيات الحوثي لازالت تقابل ذلك بالمزيد من التعنت والتصعيد واستهداف المدنيين دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين..مشيراً الى ان تلك العصابة الباغية ماتزال تبتز العالم كما هو الحال بقضية خزان صافر النفطي، واتفاق ستوكهولم.

من جانبه جدد السفير الصيني، موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن..مشيراً الى أن الصين تتابع باهتمام ما يجري في اليمن وستظل داعماً حقيقياً للسلام في اليمن، وللحكومة الشرعية وبما يحقق للشعب اليمني تطلعاته نحو يمن موحد وآمن ومستقر.

حضر اللقاء عضوا مجلس النواب عبدالسلام الدهبلي، وحسين السوادي.