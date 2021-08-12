شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صورة فاضحة .. شاهد انجي خوري عــارية على السرير مع فنان عربي شهير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمت نجمة مواقع التوال السورية انجي خوري، متابعيها بنشر صورة “سـ.ـاخنة” مع الفنان اللبناني “آدم” الذي قالت إنه طليقها.

واستغرب المتابعون من إطلاق “إنجي” وصف “طليقي” على آدم، الذي اتهمته سابقاً بخطفها في منطقة صبرا.

موقع فنيّ كشف قبل يومين أن ثمة تسوية حصلت بين انجي خوري واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، والفنان آدم.

ويتردد ان انجي خوري سوف تتنازل عن حقها الشخصي في الدعوى رغم الخلاف الكبير الذي حصل بينها وبينه .

وقبل اسبوع اكدت “انجي” ان ما فعله بها الفنان “لا يغتفر و لن تسامحه عليه”.وفق ما أورد موقع “الفن”

ويبدو ان هناك ليونة دخلت على خط الازمة، خصوصاً اثر توقيف “آدم” و الافراج عنه لاحقاً.

يذكر ان أنجي كانت قد تنازلت عن حقها الشخصي ايضاً ضد الفنانة قمر التي اتهمتها بتحريض الفنان آدم على خطفها الا ان حالة الهدوء بين الطرفين لم تستمر طويلاً وانطلقت عجلة السجال من جديد بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جديرٌ بالذّكر أنه جرى ترحيل انجي خوري من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في احد الفنادق.