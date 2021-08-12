وكالة الطاقة الدولية: ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ ومن المنتظر أن يمضي بوتيرة أبطأ بقية العام بسبب سلالة دلتا.



وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، "تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط".

وأضافت في تقريرها "تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط في يوليو/تموز إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى تعطيل عمليات التسليم في الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى في آسيا".

وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يوميا وتوقعت أن يكون النمو في النصف الثاني من العام أقل بواقع نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات.

وأضافت الوكالة أن اتفاق الإنتاج الذي توصل إليه تحالف أوبك+ الشهر الماضي سيعيد التوازن للسوق في الأمد القريب.

وتابعت أن السوق قد تميل "مجددا إلى تسجيل فائض في 2022 إذا واصلت أوبك وقف التخفيضات وعزز المنتجون الذين لم يشاركوا في الاتفاق (الإنتاج) استجابة لصعود الأسعار".

وفي يوليو/تموز، اتفقت أوبك+، التي فرضت قيودا على الإنتاج بهدف تعزيز الأسعار وتقليص فائض المعروض، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر بدءا من أغسطس/آب لحين التخلص تدريجيا من باقي الخفض البالغ 5.8 مليون برميل يوميا.

ودعت الولايات المتحدة أمس الأربعاء المجموعة إلى تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومساندة انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا في الأول من سبتمبر أيلول لمراجعة الوضع.

وقالت وكالة الطاقة، مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع يحذر من أن تغير المناخ يخرج عن نطاق السيطرة، إن العالم بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل صوب عالم خال من الكربون.

وأضافت "تكافح صناعة النفط العالمية جاهدة لإيجاد نماذج أعمال جديدة قادرة على التعايش مع التحولات في قطاع الطاقة... مع الاستمرار في تلبية الطلب المستدام على النفط".