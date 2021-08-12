نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع هادي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عقد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في العاصمة الرياض اجتماعاً مع الرئيس هادي عبدربه منصور هادي، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في اليمن إضافة إلى مبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.



وقال نائب وزير الدفاع السعودي على "تويتر": "التقيت رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وتشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس، وتمنياتهما للرئيس هادي والشعب اليمني بمزيد التقدم والاستقرار".

وأشار إلى أن اللقاء ناقش "مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال الاستقبال "استعراض مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق".

من جهتها قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اللقاء بحث جملة من التحديات التي يواجهها الشعب اليمني في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية.

وأشارت إلى تأكيد اللقاء "على أهمية تفعيل خطوات تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال مراحله لتوحيد الجهود والصفوف لمصلحة الشعب اليمني".