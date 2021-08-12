شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الاعلام ومحافظ حضرموت يزوران الأديب باعامر والصحفي الثعالبي والشاعر الكالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ومحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، اليوم، بزيارة الأديب والقاص والروائي صالح سعيد باعمر، في منزله بمدينة المكلا.



وفي الزيارة نقل الوزير الارياني تحيات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، لباعامر ولكل الأدباء ورواد الفنون بمحافظة حضرموت واهتمامه الخاص بهم..مشيداً بمسيرة العطاء الإبداعي للأديب والروائي باعامر والتي أثرت المكتبة اليمنية، وما تركه من بصمات واضحة في مجال الفنون، والإصدارات القصصية والروائية، واسهاماته في تخريج جيل من المبدعين في المحافظة.

وأكد الوزير الارياني، ان الحكومة ستعمل على الاهتمام بقطاع الثقافة، وفي المقدمة منها مجال الأدب وفنونه المختلفة..موجهاً مكاتب الوزارة بالمحافظة، بزيادة الاهتمام برواد الأدب الحضرمي وانتاجهم الفكري والثقافي.

من جانبه أعرب الأديب والروائي باعمر، عن بالغ سعادته لهذه الزيارة..معبراً عن تقديره للرعاية والاهتمام بالأوائل من جيل المبدعين ومنتوجهم في الساحة اليمنية.

والأديب والقاص والروائي صالح سعيد باعمر من مواليد 1946 بمدينة قصعير في محافظة حضرموت التي بدأ دراسته فيها واستكملها في دولة الكويت وحصوله على دبلوم صحافة من جمهورية مصر العربية.

ويعد باعامر واحداً من أعلام السرد اليمني الحديث، حيث صدر له 5 مجموعات قصصية وثلاث روايات وترجمت له قصة إلى اللغة الإنجليزية وأدرجت في مختارات الأدب العربي الحديث عام 1988.

كما قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، بزيارة الكاتب والمؤلف والباحث الأستاذ عبدالعزيز الثعالبي إلى منزله بمدينة المكلا للاطمئنان عليه وتلمس أحواله..ناقلاً له تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، واهتمامه بالفنانين والمبدعين في كافة المجالات وتكريمهم ورعايتهم.

وأشاد الوزير الارياني، بمسيرة الثعالبي الحافلة بالكثير من الانجازات في مجال الكتابة والتأليف حيث صدرت له عدة مؤلفات..منوهاً بانجازاته في الصحافة الرياضية حيث صدر له مؤلف عن الرياضة في حضرموت.

وفي نفس السياق قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة ومحافظ حضرموت، بزيارة الباحث والكاتب والشاعر والمنشد محمد محفوظ الكالف، إلى منزله في مدينة الشحر، ضمن برنامج تفقد رموز الفن والأدب بالمحافظة.

واطمأن الوزير الارياني والمحافظ البحسني، على صحة الكالف..متمنيين له دوام الصحة..مشيدين بمسيرته الفنية في مجال الشعر والانشاد، التي شكلت مدرسة في الساحة الحضرمية.

ونقل الوزير الارياني تحيات فخامة رئيس الجمهورية المناضل المشير عبدربه منصور هادي، للكالف وتمنياته له بالشفاء والعافية.. مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إيلاء قطاع الثقافة والعاملين فيه وفي مقدمتهم الشعراء والمنشدين والفنانين رعاية خاصة.

من جهته أعرب الشاعر والمنشد محمد الكالف عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، وتقديره لما يوليه الوزير الارياني والمحافظ البحسني من اهتمام بالفنانين والمبدعين في مختلف المجالات..مؤكداً أن حضرموت ساحة خصبة لنمو الثقافة والفن والابداع.

والشاعر والمنشد محمد محفوظ الكالف، من مواليد 1937، وهو شاعر وملحن معروف، لحن الكثير من اشعاره واشعار غيره، ومن اشهر دواوينه "أنين المشتاق" وغنى له العديد من الفنانين منهم سعيد عبدالمعين ومحفوظ بن بريك وكرامة مرسال وغيرهم.