مجلس جامعة عدن يناقش القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش مجلس جامعة عدن، في اجتماعه اليوم، جملة من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية.

وأقر محضر اجتماعه السابق مع الأخذ بالملاحظات الواردة من قبل الأعضاء، والتقارير المقدمة من قبل المجالس الدائمة، والسجل الأكاديمي، والنصاب التدريسي.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد وزير التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، خلال الاجتماع متابعة الوزارة والحكومة لجهود وأنشطة الجامعة.

وأشاد الوزير بدور الجامعة الريادي الأول على المستوى المحلي من بين الجامعات اليمنية، وما تزخر به من خبرات أكاديمية وقيادية رفدت الكثير من المرافق العامة في الدولة.

وقال وزير التعليم، إن جامعة عدن وكوادرها كانوا ولا زالوا مثال للمسؤولية والانضباط في العديد من مجالات العمل أكاديميا وعمليًا وإداريًا، وكذا جهود تطوير البرامج الأكاديمية في جامعة عدن بما يتواكب مع تطورات العصر الحديث واحتياجات سوق العمل.

من جانبه، نوه رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، بدعم الوزارة للجامعة في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، والمشاركة بمناقشة الصعوبات التي تواجه جامعة عدن، للنهوض بالعمل الأكاديمي في الجامعة خصوصا والجامعات اليمنية بشكل عام.