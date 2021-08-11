اشتباكات على قطعة أرض في تعز تخلف 6 قتلى وجريحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات، التي اندلعت في مدينة تعز إثر نزاع على قطعة أرض، إلى ستة قتلى وجريحين.



وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت في منطقة "بير باشا"، بين ماجد الأعرج أحد منتسبي "اللواء 170 دفاع جوي"، وعصام الحرق نائب مدير قسم "بير باشا"، إثر خلاف على قطعة أرض بجانب منزل الأخير.

وأكدت أن عناصر الأعرج أقدمت على إحراق أجزاء من بيت الحرق، واختطاف عدد من أفراد الأسرة.

ووفق المصادر، فإن حملة أمنية تابعة لشرطة المحافظة نزلت إلى مكان الاشتباكات للتحقيق في تفاصيل الحادثة، وتأمين المصابين في المستشفى، مشيرةً إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة هلع في أوساط المواطنين، فيما لا تزال المنطقة تشهد انتشارا كثيفا للمسلحين.

ووفقا لعائلة الحرق، فإن المسلحين عاودوا اقتحام منزلهم للمرة الثانية، بحثا عن بقية أفراد الأسرة، مناشدين السلطات بالتدخل الفوري لإنقاذهم