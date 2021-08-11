السيول تجرف عشرات الأراضي الزراعية في بلاد الوافي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ تعز

اجتاحت سيول جارفة اليوم الأربعاء، 11/آب/2021، عزلتي "بلاد الوافي" و"بني عيسى" في تعز متسببة بخسائر مادية جسيمة.



وناشدت السلطة المحلية في مديرية "جبل حبشي"، في بيان لها، الجهات المعنية إغاثة أبناء المديرية والنازحين، الذين تعرضوا لأضرار بالغة، بسبب سيول الأمطار.

ولفت البيان إلى أن السيول جرفت عشرات الأراضي الزراعية، التي كانت تعتمد عليها الأسر كمصدر دخل، والعديد من الآبار والمرافق الصحية والتعليمية.

كما تسببت بقطع الطرقات الرئيسية المرتبطة مع مركز المحافظة والمحافظات الأخرى، والطرق الفرعية المرتبطة في نطاق القرى والعزل في المديرية