الرئيس هادي يعزي الشيخ عبدالواحد نمران بوفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ عبدالواحد نمران المرادي، عزاه من خلاله وإخوانه وكافة آل مراد وكافة قبائل اليمن، في وفاة والده الشخصية الاجتماعية الوطنية، الشيخ علي القبلي نمران المرادي.



وأشاد رئيس الجمهورية، بمناقب ومواقف الفقيد الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، وأدواره الاجتماعية وإصلاح ذات البين.. معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما أشاد فخامته بالبطولات والتضحيات العظيمة التي تقدمها قبائل مأرب ومنها قبيلة مراد في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه عبر الشيخ عبدالواحد نمران المرادي، عن شكره لرئيس الجمهورية على مشاعره الطيبة الصادقة.. مثمناً اللفتة الكريمة لفخامة الرئيس ومواقفه الإنسانية.