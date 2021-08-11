الأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات ويحذر المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفادت المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين، شبوه، حضرموت والمهرة.

ولفت إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من صحاري محافظات حضرموت، شبوة، الجوف ومأرب.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، ونصح بعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وخاصة ربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة سرعة الرياح.

كما نبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية