مسلحون حوثيون يقتحمون منزل قيادي بالمليشيا في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ إب

اقتحم مسلحون حوثيون اليوم منزلا بمحافظة إب "وسط البلاد" لقيادي في الجماعة.



وقال شهود عيان إن عشرات المسلحين الحوثيين، اقتحموا منزل القيادي في الجماعة "محمد أحمد السياغي" المُعين مديراً لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.

ولفت الشهود الى أن منزل "السياغي" الواقع وسط المدينة، تعرض للإقتحام بتوجيهات من القيادي الحوثي "بندر العسل" والمُعين من قبل المليشيا مديرا للأوقاف.

مصادر مطلعة قالت إن خلافات بين القيادين الحوثيين "العسل" و "السياغي" على خلفية أملاك أوقاف تقع تحت سيطرة الأخير، في الوقت الذي تصاعدت حدة الخلافات وقادت لإقتحام المنزل بالتزامن مع خلافات متزايدة بين القيادات الحوثية المحلية والقادمة من محافظات "صعدة عمران صنعا" الموالية لزعيم الجماعة.

ونشر ناشطون مقطع فيديو لعملية اقتحام منزل السياغي بوجود عشرات المسلحين.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من اقتحام القيادي الحوثي "بندر العسل" منزل المواطن "الدعاس" بمدينة إب، وتخريب جزء من منزله، وهدم بوابة المنزل، وسط استياء شعبي لعملية الاقتحام من قبل الحوثي"العسل"، العناصر التابعة له