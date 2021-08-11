تقدم مهم للقوات الحكومية في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة، من تحقيق تقدم جديد في جبهة 'الكسارة'، غربي محافظة مأرب.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصادر عسكرية قولها، إن قوات الجيش تمكنت من دحر عناصر جماعة الحوثي من مواقع عدة في محيط منطقة 'ملبودة'، عقب مواجهات بين الجانبين استمرت لساعات.

وذكرت المصادر أن قتلى وجرحى من مسلحي الجماعة سقطوا، خلال المواجهات، مؤكدة استعادة القوات الحكومية آليات عسكرية، وأسلحة متنوعة، وكميات من الذخائر المتنوعة في الجبهة ذاتها.

وفي السياق ذاته، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا بينهم قيادات ميدانية جراء غارات للتحالف في جبهة 'رحبة'.

وتكبدت المليشيا خسائر في العتاد، منها تدمير طقمين، كما استعاد الجيش عربة 'بي إم بي' وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة