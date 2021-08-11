ميناء عدن يستقبل 50 ألف طن من المساعدات الروسية المقدمة لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استقبل ميناء عدن سفينة مساعدات إنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية لليمن، على متنها أكثر من 50 ألف طن.



ونقل موقع "المصدر" عن مصدر في سفارة روسية الاتحادية في اليمن قوله إن سفينة "كوتا نازيم" السنغافورية تحمل ٥٣١٠،٥ طن من المواد الإغاثية المقدمة من روسيا، وصلت الى ميناء عدن يوم ٦ أغسطس من الشهر الجاري.

وأشار المصدر الى أن الشحنة المقدمة تحتوي على المساعدات الإنسانية التي قدمتها روسيا للجمهورية اليمنية في إطار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأكدت السفارة الروسية جاهزية روسيا استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في حل الأزمة الإنسانية.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة