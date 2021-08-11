المجلس الاقتصادي الأعلى يؤكد أن تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على السلع الأساسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الاربعاء، إن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، لن يمس قوت المواطنين ولن يؤثر على سعر السلع الغذائية الاساسية كونها معفاة من الرسوم الجمركية.



جاء ذلك في اجتماع عبر الاتصال المرئي عقده المجلس برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أقر خلاله حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وناقش الاجتماع تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، وما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.

وأكد المجلس ان تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية، مشيراً إلى "أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار".

وشدد المجلس على "دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب.. وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار".

وخلال الاجتماع، ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.

من جانبه قدم نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، تقرير للمجلس عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها، والتدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن ان تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.

وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية.

وشدد رئيس الوزراء "على انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية".

وأضاف أن "الحكومة ستتخذ كل الاجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وكان مجلس الوزراء أصدر قبل اسابيع، قرارا برفع الدولار الجمركي على السلع الكمالية، بنسبة 100بالمئة، وقوبل القرار بانتقادات كبيرة من الغرف التجارية والصناعية في صنعاء وعدن، واعتبرته مليشيا الحوثيين تصعيدا في الحرب الاقتصادية متهمة الحكومة والتحالف بتعمد تجويع الشعب اليمني