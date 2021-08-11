شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (15) حالة إصابة مؤكدة على النحو التالي:



(8) حضرموت

(4) عدن

(2) مأرب

(1) المهرة

وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أنه تم تسجيل (19) حالة شفاء، على النحو التالي:

(15) عدن

(3) تعز

(1) حضرموت

وأكدت عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من حضرموت، بينما تم إجراء (3122) فحص اليوم

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7213) منها (1392) وفاة و(4410) تعافي