حضرموت.. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على عصابة متورطة بالسطو على أحد المصارف في تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ حضرموت

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية تريم في محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، من إلقاء القبض على عصابة قامت بعملية سطو مسلح على أحد المصارف في مدينة تريم.



وذكرت شرطة تريم في بيان لها ان عملية الضبط تمت بتعاون المواطنين الشرفاء والجهود المبذولة من قبل رجال البحث والتحري بالمديرية خلال فترة خمسة أشهر من المراقبة والمتابعة لإفراد العصابة ، لافتة أن الاجهزة الامنية باشرت اجراءاتها عقب الحادثة بالتحري والبحث التي تكللت بضبط ثلاثة اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين ( 25 ـ 35)عام من أهالي مديرية المحفد بمحافظة ابين متهمين بالتورط في عملية السطو المسلح على مصرف في شارع عيديد التي أدت العملية إلى نهب خزنة النقود.

ولفتت شرطة تريم أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها عقب الحادثة بالتحري والتحقيق والضبط بإشراف مباشر من قبل مدير عام الامن الشرطة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني ، مبينة بأن الاجراءات مستمرة حتى الوصول إلى ضبط شخص آخر ضمن المتورطين في العملية، مؤكدة ان النيابة العامة بتريم أمرت بحبسهما على ذمة القضية لينالوا جزائهم العادل