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هيئة حماية البيئة تنظم ورشة عمل حول حماية السلاحف بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

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نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع الهيئة الاقليمية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، اليوم ورشة توعوية حول حماية السلاحف البحرية في المياه اليمنية، بمشاركة عدد من المختصين من الشؤون القانونية.

 

تضمنت الورشة نظرة عامة عن البيئة البحرية في اليمن، و أهم انوع السلاحف البحرية واهميتها، والمخاطر التي تهددها عالميا والتشريعات المتعلقة بحمايتها ودور الهيئة الاقليمية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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