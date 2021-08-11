هيئة حماية البيئة تنظم ورشة عمل حول حماية السلاحف بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع الهيئة الاقليمية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، اليوم ورشة توعوية حول حماية السلاحف البحرية في المياه اليمنية، بمشاركة عدد من المختصين من الشؤون القانونية.



تضمنت الورشة نظرة عامة عن البيئة البحرية في اليمن، و أهم انوع السلاحف البحرية واهميتها، والمخاطر التي تهددها عالميا والتشريعات المتعلقة بحمايتها ودور الهيئة الاقليمية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن .