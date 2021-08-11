رئيس مجلس النواب يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التقي رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهام



جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط بلادنا بالمملكة المتحدة وكذا استعراض ومناقشة مجمل المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية على مختلف المستويات وخصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية.

وفي اللقاء، هنأ البركاني سفير المملكة المتحدة الجديد بتوليه مهمته الجديدة، متمنياً له التوفيق في مهامه ومواصلة العمل لصالح تعميق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وتعزيز الدور البريطاني المساند للشعب اليمني وشرعيته الدستورية ومعركته المصيرية ضد الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية والمدعوم ايرانياً وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة للحل السياسي في اليمن، مؤكدا دعم مجلس النواب لكافة جهوده وبما يحقق له النجاح في عمله على الوجه الاكمل.

واستعرض البركاني ما يمر به الوطن حاليا من ازمات متعددة وخصوصا في الجانب الاقتصادي ومعاناة الناس وانخفاض أسعار العملة جراء الانقلاب الحوثي وتعنت تلك العصابة الاجرامية الجنوح للسلام ورفضها لكافة المبادرات ونكثها الاتفاقيات وتسببها في استمرار الحرب ونتج عنه تردي الوضع الاقتصادي وما يعانيه الشعب من نهب ثروات ومقدرات الوطن في مناطق سيطرتها وتسخيرها لصالح ممارسة ارهابها ومجهودها الحربي.

داعياً المملكة المتحدة البريطانية والاصدقاء في العالم لتقديم الدعم لإنقاذ الوضع الاقتصادي

واستعرض البركاني التجارب التي خاضتها الحكومة اليمنية في حواراتها مع الميليشيات الحوثية بغية تحقيق السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث مشيراً الى أن الدولة اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي قد استجابت لكافة خيارات ومساعي السلام وجهود انهاء الحرب وايقاف الصراع، وقدمت تنازلات من اجل حقن دماء اليمنيين والتفرغ لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الا ان عصابة الحوثي رفضت كل تلك المبادرات وكثفت من هجماتها الارهابية على المدن اليمنية وفي مقدمتها مأرب

وشدد البركاني على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الزام عصابة الحوثي الجنوح للسلام وايقاف تصعيدها العسكري وقتل الشعب اليمني، مؤكدا ان عدم اتخاذ اجراءات حازمة شجع الحوثي الاستمرار في صلفه وتعنته ورفضه لكل مبادرات السلام والاستمرار في اعمال القتل والتدمير.

لافتا الى ان الشعب اليمني يعاني كثيرا جراء هذه الاوضاع ولم يعد يتحمل مزيدا من الاعباء التي تنتجها الحرب والصراع الدائر وتعنت الميليشيات الحوثية.

من جانبه ابدى السفير البريطاني تفهم بلاده الكامل لما يدور على الساحة اليمنية وخطر استمرار واهمية خيارات السلام والاسراع في معالجة الاوضاع الاقتصادية وان بلاده ستبذل كل ما بوسعها للعمل مع المجتمع الدولي ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ اليمن من ازمته واحلال السلام مؤكدا ان اليمن تهم بريطانيا كثيرًا وان وحده اليمن وامنه واستقراره وسلامه اراضيه محل إجماع دولي وانه سيعمل كل ما بوسعه من اجل تحقيق ذلك واحلال الامن والسلام في ربوع اليمن وسيكون لبلاده اسهاماً فاعلاً في دعم الاقتصاد اليمني وتخفيف معاناة اليمنيين ودعم كل الجهود الرامية للسلام متمنيا ان يغلب الحوثي خيارات السلام على ماعداه ويسهل مهمه المبعوث الدولي الجديد وكل المبادرات الداعية للسلام

حضر اللقاء اعضاء مجلس النواب محمد الحميري وإنصاف مايو وقاسم الكسادي.