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على قناة العربية.. الرئيس حيدر العطاس ببرنامج الذاكرة السياسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

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يطل الرئيس حيدر أبوبكر العطاس على قناة العربية في برنامج الذاكرة السياسية الذي يقدمه الإعلامي طاهر بركة.

 

 

ويعتبر حيدر أبوبكر العطاس آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأول رئيس وزراء يمني بعد الوحدة.

 

 

حيث قال الإعلامي طاهر بركة في تغريدة له :"تشرفت بتصوير سلسلة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية مع حيدر أبو بكر العطاس آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأول رئيس وزراء يمني بعد الوحدة. متابعة ممتعة ومفيدة".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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