على قناة العربية.. الرئيس حيدر العطاس ببرنامج الذاكرة السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يطل الرئيس حيدر أبوبكر العطاس على قناة العربية في برنامج الذاكرة السياسية الذي يقدمه الإعلامي طاهر بركة.



ويعتبر حيدر أبوبكر العطاس آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأول رئيس وزراء يمني بعد الوحدة.

حيث قال الإعلامي طاهر بركة في تغريدة له :"تشرفت بتصوير سلسلة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية مع حيدر أبو بكر العطاس آخر رئيس لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأول رئيس وزراء يمني بعد الوحدة. متابعة ممتعة ومفيدة".